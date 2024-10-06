Okan Buruk: "Aynı senaryo olmasın!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son iki maçtaki skorların ardından Alanyaspor maçı öncesi futbolcularını uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Aynı senaryo olmasın!'
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06 Ekim 2024 09:51
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesinde takımını uyarılarda bulundu.

Kasımpaşa ve RFS mücadelerinde yapılan hataların telafisini etmek istediklerini belirten Okan Buruk, "Son iki maçta taraftarımızı üzdük. Bize takım olarak yakışmayan sonuçlar aldık. Alanyaspor karşısında telafi etmemiz gerekiyor. 90 dakika boyunca konsantrasyonu elden bırakmayın. Tekrar aynı senaryoyu görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor maçına odaklanan sarı-kırmızılı oyuncular da milli ara öncesinde 3 puan için kenetlendi.

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