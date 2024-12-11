Hakon Evjen: 'Beşiktaş'a bedava puan yok'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak.
Bir dönem Hollanda'da AZ Alkmaar'ın da formasını giyen Bodo Glimt'in orta sahadaki yıldızı Hakon Evjen, Kartal'a meydan okudu.
Norveç basınına bu maça yönelik açıklamalar yapan 24 yaşındaki oyuncu şu iddialı ifadeleri kullandı:
"ÖLENE KADAR KOŞACAĞIZ"
"Beşiktaş ile sahamızda oynayacağız. Kesinlikle her şeyimizi vereceğiz. Bizim için uzun bir sezon oldu. Yılın son maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm oyuncularımız bu sezon sonuna kadar her şeyini verdi. Ara vermeden devam etmek istiyoruz. Beşiktaş maçında da ölene kadar koşacağız. Bu zihniyete sahip olduğumuzda bize karşı oynamak zor."
"BEŞİKTAŞ'A BEDAVA PUAN YOK"
"Beşiktaş bizden bedava bir şey alamayacak. Üzerimizde çok fazla baskı hissetmemiz normal. Aspmyr'da (Bodo'nun stadı) bize karşı oynamak zor. Rakip kendini küçük hissediyor ve bu bizim için olumlu. Beşiktaş da buraya geldiğinde her takım gibi zor zaman geçirecek. Biz elimizden geleni yaptığımızda Aspmyr'dan keyifli dönen bir rakip olmaz. M.United deplasmanında 2-1 öne geçtikten sonra kaybettik. Kaybetmeyi sindirme konusunda çok kötüyüm. Ama sonuçta bizim için iyi bir deneyim oldu."
Bir dönem Hollanda'da AZ Alkmaar'ın da formasını giyen Bodo Glimt'in orta sahadaki yıldızı Hakon Evjen, Kartal'a meydan okudu.
Norveç basınına bu maça yönelik açıklamalar yapan 24 yaşındaki oyuncu şu iddialı ifadeleri kullandı:
"ÖLENE KADAR KOŞACAĞIZ"
"Beşiktaş ile sahamızda oynayacağız. Kesinlikle her şeyimizi vereceğiz. Bizim için uzun bir sezon oldu. Yılın son maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm oyuncularımız bu sezon sonuna kadar her şeyini verdi. Ara vermeden devam etmek istiyoruz. Beşiktaş maçında da ölene kadar koşacağız. Bu zihniyete sahip olduğumuzda bize karşı oynamak zor."
"BEŞİKTAŞ'A BEDAVA PUAN YOK"
"Beşiktaş bizden bedava bir şey alamayacak. Üzerimizde çok fazla baskı hissetmemiz normal. Aspmyr'da (Bodo'nun stadı) bize karşı oynamak zor. Rakip kendini küçük hissediyor ve bu bizim için olumlu. Beşiktaş da buraya geldiğinde her takım gibi zor zaman geçirecek. Biz elimizden geleni yaptığımızda Aspmyr'dan keyifli dönen bir rakip olmaz. M.United deplasmanında 2-1 öne geçtikten sonra kaybettik. Kaybetmeyi sindirme konusunda çok kötüyüm. Ama sonuçta bizim için iyi bir deneyim oldu."