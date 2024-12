UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan verici gece!

20.45 ATLETICO MADRID - SLOVAN BRATISLAVA

20.45 LILLE - STURM GRAZ

23.00 MILAN - KIZILYILDIZ

23.00 ARSENAL - MONACO

23.00 DORTMUND - BARCELONA

23.00 FEYENOORD - SPARTA PRAG

23.00 JUVENTUS - MANCHESTER CITY

23.00 BENFICA - BOLOGNA

23.00 STUTTGART - YOUNG BOYS

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta, bugün oynanacak birbirinden heyecan verici maçlarla devam edecek.36 takım, 7. haftadan önce bu sezonun en uzun arasını verecek ve bir sonraki maçlar 21 Ocak'ta oynanacak.Dinamo Zagreb 0-0 CelticGirona 0-1 LiverpoolAtalanta 2-3 Real MadridLeverkusen 1-0 InterBrest 1-0 PSV EindhovenClub Brugge 2-1 Sporting LizbonRB Leipzig 2-3 Aston VillaSalzburg 0-3 Paris Saint-GermainShakhtar Donetsk 1-5 Bayern Münih: Liverpool: LeipzigAtletico 5. haftada Sparta Prag karşısında 6-0 kazanarak ileriye doğru önemli bir adım attı ve teknik direktör Diego Simeone takımının öldürücü içgüdülerinden memnun kaldı. "Mümkün olduğunca çok gol atmak istedik." diye açıkladı. "Yeni formatta her fark önemli." Lig aşamasında henüz puan alamayan üç takımdan biri olan Slovan'ın en kötü ihtimalden korkması için sebepleri var.Ancak Milan'a karşı evlerinde aldıkları 3-2'lik yenilgi bir köşenin dönüldüğünü gösterdi. Kaptan Juraj Kucka "Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadarki en iyi maçımızdı." derken teknik direktör Vladimir Weiss ekledi: "Maçtan önce bana Milan'a iki gol atıp yine de kaybedeceğimizi söyleseydiniz, buna inanmazdım." Milan'dan Rafael Leao da Slovak şampiyonu takdir etti: "Slovan'ın çok iyi oynadığını söylemeliyim." Çıkarılacak ders: Hala umutları var.* Slovan Bratislava, 1991/92 Avrupa Kupası ilk turunda İspanya'nın başkentine yaptığı son ziyarette Real Madrid'le 1-1 berabere kalmıştı. Ne yazık ki ilk ayağı evlerinde 2-1 kaybetmişlerdi.Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Javi Galan; Simeone, Barrios, De Paul, Gallagher; Griezmann, AlvarezTakac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Barseghyan, Strelec, MetsokoTolic (cezalı), VojtkoLille son olarak Bologna deplasmanında 2-1 kazanarak on puana yükseldi ancak Fransız ekibi için Son 16'ya doğrudan geçiş makul bir hedef gibi görünse de hırslarını kendilerine saklıyorlar. Orta saha oyuncusu Ngal'ayel Mukau "Maç maç ilerlemeye devam ediyoruz, henüz her şey bitmedi" derken, teknik direktör Bruno Genesio soğukkanlı ve tecrübeli isimlerin takımına yardımcı olacağını umuyor: "Genç oyuncuların gelişimini görmekten çok mutluyum ama şimdi liderlere, tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız var."Sturm'un 5. haftada Girona karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet, 23 yıl sonra aldıkları ilk Şampiyonlar Ligi galibiyeti oldu ancak elenme potasında kalsalar da takım yeni koç Jürgen Saumel yönetiminde mücadeleye hazır hissediyor. Bek Jusuf Gazibegovic "Bu turnuvada oynamayı seviyoruz." derken forvet Mika Biereth de ekliyor: "Her şey mümkün. İnsanlar [Girona karşısında] kazanmamızı beklemiyordu, kalan maçlarımızı da kazanmamızı beklemeyecekler ama bizim gibi genç bir takım, herkese sorun yaratabilir."* Lille, bu sezon lig aşamasında Real Madrid'e karşı aldığı 1-0'lık galibiyet ve Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maçlar da dahil olmak üzere Avrupa'da evinde oynadığı on maçta yenilmedi (8 Galibiyet 2 Beraberlik)Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Bouaddi; Mukau, Cabella; Haraldsson, DavidKhudiakov; Johnston, Aiwu, Wüthrich, Lavalée; Chukwuani; Yalcouye, Bøving; Kiteishvili; Biereth, JattaGomes (şüpheli), Ethan Mbappe, Tiago Santos, ZhegrovaBorkovic (şüpheli), Scherpen, Gazibegovic (cezalı)Milan, Slovan Bratislava'yı deplasmanda 3-2 yenerek üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı. Ancak son düdük çaldığında Paulo Fonseca gözünü hemen bu seriyi uzatmaya dikti. Portekizli teknik direktör "Şimdi bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor" dedi. "Amacımız lig aşamasında ilk sekiz takımdan biri olmak." Milan, Avrupa Kupası'nı kazanan rakipleriyle oynadığı altı UEFA karşılaşmasında da yenilmedi (2 Galibiyet 4 Beraberlik) ancak Sırp ekibi Milano'ya gelirken bugüne kadarki en etkileyici performansıyla geliyor.Kızılyıldız, Stuttgart'ın Belgrad'da erken öne geçmesinin ardından peş peşe beş gol atarak lig aşamasındaki ilk puanlarını 5. haftada aldı. Teknik direktör Vladan Milojevic "muhteşem bir gece" ve "hak edilmiş bir galibiyet" olarak nitelendirdiği bu galibiyetin, dört mağlubiyetin ardından gelmesinin sevincini yaşadı. Sırp ekibi 2021'de Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki son karşılaşmalarında Milan'la iki kez berabere kalmış, ardından teknik direktör Dejan Stankovic, Milan'ın "sahadan bizden daha iyi olduklarını kanıtlayarak çıkmadıkları" konusunda ısrar etmişti. Milojevic, San Siro'dan benzer bir duyguyla ayrılabileceklerini umacak.* Kızılyıldız, İtalyan takımlarıyla oynadığı 24 UEFA müsabakasından sadece ikisini kazanabildi; son zaferleri 2005 yılında Roma'ya karşı geldi.Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernendez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Rafael Leao; MorataGutesa; YW Seol, Spajic, Djiga, Mimovic; Krunic, Elenik; Silas, Ivanic, Radonjic; NdiayePulisic, Florenzi, BennacerGlazer, OlayinkaBeş farklı golcü Arsenal'in Inter karşısında aldığı yenilgiyi Lizbon'da Sporting CP karşısında aldığı farklı galibiyetle telafi etmesine yardımcı oldu. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları önceki dört maçta gol atamamıştı ancak Sporting'e üstünlük kurarak devre arasına kadar üç gol attılar. Maçın Oyuncusu Bukayo Saka "Avrupa'da deplasmanda en son ne zaman gol attığımızı bile hatırlamıyorum" dedi. "Oraya tam bir özgüvenle çıktık ve bunu aklımızın bir köşesine koyduk." Mikel Arteta'nın takımı, Arteta'nın üç kez forma giydiği Arsenal'in 2014/15 Şampiyonlar Ligi macerasını Son 16 Turu'nda Monaco'yu ağırlarken bu tutumu devam ettirmek zorunda.Monaco'nun Arsenal Stadyumu ile ilgili güzel anıları var, son ve tek UEFA turnuvası ziyaretlerinde 3-1 kazanmışlardı ancak Adi Hütter'in takımı bu zaferi tekrarlamak istiyorsa Benfica'ya karşı aldıkları 3-2'lik yenilginin üstesinden gelmek zorunda. "Sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadık çünkü gerçekten iyi başladık." dedi Hütter. "Wilfried Singo'nun kırmızı kart görmesinde sonra da gerçekten iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Ama herkes biraz hayal kırıklığına uğradı." Her iki tarafın da on puanda olduğu maç, son derece dengeli görünüyor.* Arsenal, UEFA turnuvalarında Fransız kulüpleriyle oynadığı 29 karşılaşmanın sadece beşini kaybetti.Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Timber; Jorginho, Rice, Ödegaard; Saka, Havertz, MartinelliMonaco: Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Matazo, Golovin; Ben Seghir, Embolo, Akliouche: Zinchenko (şüpheli), Gabriel (şüpheli), Calafiori (şüpheli), White, TomiyasuMagassa (şüpheli), Mawissa (cezalı), Singo (cezalı), Balogun, Coulibaly, Diop, Diatta, Zakaria"Beş maç, 12 puan! bu gurur duyulacak bir şey," diyen Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Dortmund'un genel performansını değerlendirirken, 6. haftadaki rakipleri Barcelona'nın da Almanya'da karşılaşan taraflarla aynı puana sahip olduğunu söyledi. Eski dostluklar ve rekabetler söz konusu olacak; Nuri Şahin, Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'de oynarken, Barcelona'nın Alman patronu Hansi Flick, Dortmund'un ezeli rakiplerinden Bayern'i oyuncu ve antrenör olarak temsil etti.Bir de 5. haftada UEFA Şampiyonlar Ligi gol sayısında 100 barajını geçen Robert Lewandowski var: "Bazen Şampiyonlar Ligi'nde bu etkileyici rakama ulaşacağıma inanmıyordum. Şimdi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikteyim." Lewandowski Dortmund'da dört sezon geçirdikten sonra Bayern'deyken eski kulübüne karşı 26 maçta 27 gol attı.* Tarafların daha önceki tek eşleşmeleri 2019/20 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında gerçekleşti; Dortmund'da 0-0 berabere kaldılar ve Barcelona Camp Nou'daki rövanş maçını 3-1 kazandı.Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha; Sabitzer, Brandt; Malen, Gittens; GuirassyPena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Pedri, Casado; Yamal, Olmo, Raphinha; LewandowskiAdeyemi (şüpheli), Anton, SüleChristensen, Araujo, FatiHollanda ekibi, Manchester City deplasmanında 3-0'dan gelen 3-3'lük olağanüstü geri dönüşün ardından lig aşamasında deplasmanda oynadığı üç maçta da üç gol atarak teknik direktör Brian Priske'yi deplasmanda baskı altında başarılı olma becerilerini övmeye sevk etti. "Şampiyonlar Ligi'nde oynarken bundan bahsediyoruz," dedi. "Önemli anlarda keskin olabilmeniz ve kalitenizi göstermeniz gerekir, bu yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum... Kesinlikle zihniyet ve karakter, disiplin ve çaba gösterdik." Peki aynı şeyi evlerinde de yapabilecekler mi? Şu ana kadar iki maç oynadılar, ikisini kaybettiler ve yedi gol yediler.Buna karşılık Sparta Prag'ın teknik direktörü Lars Friis, Atletico karşısında evlerinde aldıkları 6-0'lık hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetin ardından oyuncularından bir reaksiyon bekliyor. "Bu seviyede yapmayı göze alamayacağınız birçok hata yaptık" dedi. "Paslaşmalar yapmaya çalışırken topu kaybettik. Kendimize gelmemiz gerekiyor." Bu maçın 18 Avrupa maçında sadece ikinci kez gol atamadıkları maç olması, Çek takımının gidişatı değiştirecek ateş gücüne sahip olduğunu gösteriyor.* 5. haftada Feyenoord, 70. dakikada 3-0 geriye düştükten sonra Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş yapabilen ve puan alabilen ilk takım oldu.Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Paixao, Gimenez: Vindahl, Vitik, Panak, Ross; Wiesner, Kairinen, Laçi, Rynes; Krasniqi, Rrahmani, BirmancevicTrauner (şüpheli), Bueno (şüpheli), Carranza, Hartman, Lotomba, UedaDanek, Haraslin, Imanol, Preciado, Tuci, VorelBu iki takımın şu ana kadarki puanları aynı (2 Galibiyet 2 Beraberlik 1 Mağlubiyet) ve sekiz puanda eşitler. Juve ilk iki maçını kazandı ancak o zamandan beri bocalıyor. 5. haftada Aston Villa ile 0-0 berabere kalmaları kaptan Manuel Locatelli için kazanılmış bir puandı. "Daha disiplinli olabilirdik ama böylesine zorlu bir maçtan bir puan almak yine de olumlu bir sonuç" dedi.Manchester City, son iki Şampiyonlar Ligi maçından da galibiyet çıkaramadı; son olarak 3-0 öne geçtikleri maçta Feyenoord ile son 20 dakikada yedikleri gollerle 3-3 berabere kalmaları, Sporting Lizbon karşısında aldıkları 4-1'lik mağlubiyetten daha moral bozucu olabilir. Pep Guardiola'nın sözlerinde üzüntü vardı: "Son zamanlarda çok maç kaybettik, kırılgan bir durumdayız ve elbette bu galibiyete ihtiyacımız vardı." Torino'da alınacak bir galibiyet büyük bir moral olacaktır.* City, Juve'ye karşı ilk maçını kazandı (1976/77 UEFA Kupası ilk turunda 1-0), ancak o zamandan beri Bianconeri'yi yenemedi (2 Beraberlik 3 Mağlubiyet)Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Thuram, Locatelli; Kenan Yıldız, Koopmeiners, Conceiçao; VlahovicEderson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gündoğan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, GrealishBremer, Cabal, Gonzalez, Milik: Akanji (şüpheli), Foden (şüpheli), Stones (şüpheli), Kovacic (şüpheli), Ake, Bobb, RodriBenfica, Monaco karşısında elde ettiği 3-2'lik dramatik galibiyetle ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti ancak Tomas Araujo, Stade Louis II'deki ikinci yarıda sergiledikleri performansı sergilemeleri halinde bu formlarını sürdürebileceklerine inanıyor. "Defansif olarak [ilk yarıda] çok daha iyi olabilirdik. Bire bir mücadelelerde biraz momentum ve zamanlama kaybediyorduk ve çok fazla faul yaptık." dedi savunma oyuncusu Araujo. "İkinci yarıda bu açıdan çok daha iyiydik, topa daha erken ulaştık, onlara daha iyi yaklaştık."Bologna, Lille yenilgisinin ardından eleme aşaması play-off sıralamasının beş puan altında yer alıyor ve Lukasz Skorupski artık hataya yer olmadığını biliyor. "Bu yenilgi canımızı yaktı çünkü oyunun içindeydik, çok şey yarattık, oyun kurmada iyiydik ama kale önünde daha acımasız olmalıyız" dedi kaleci Skorupski. "Hala üç maçımız var ve şansımız olduğu sürece pes etmeyeceğimizi garanti ediyorum."* Benfica'nın son 36 UEFA turnuvası maçından sadece biri golsüz biterken, Bologna son yedi Avrupa maçında galibiyet alamadı (2 Beraberlik 5 Mağlubiyet).Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Florentino, Aursnes, Orkun Kökçü; Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Di MariaSkorupski; Posch, Lucumi, Beukema, Holm; Ferguson, Freuler; Ndoye, Odgaard, Iling-Junior; CastroTiago Gouveia, Renato SanchesAebischer, Lykogiannis, Miranda, OrsoliniHer iki takımın da 5. haftada aldıkları ağır yenilgilerin ardından toparlanmaya ihtiyacı var. Sebastian Hoeness, Stuttgart takımının Kızılyıldız karşısında aldığı ağır yenilgiden sonra geliştirmesi gereken noktaları şöyle özetledi: "Topa sahip olmamıza rağmen maçı kontrol edemedik. Doğru ritme sahip değildik; doğru anda doğru tercihleri yapamadık."Young Boys, Atalanta karşısında aldığı 6-1'lik mağlubiyetin ardından puansız devam ediyor ancak bu maçın ardından Celtic ve Kızılyıldız'a karşı oynayacakları karşılaşmalarla birlikte kaderlerinde büyük bir dönüş yapma ihtimali hala mevcut. Defans oyuncusu Lewin Blum "Denemeye devam ettik ama Atalanta çok iyiydi" dedi. "Acı verici ama bu Şampiyonlar Ligi sezonunda hala puan alabiliriz."* Stuttgart son 11 UEFA turnuvası maçından sadece birini kazandı (4 Beraberlik 6 Mağlubiyet).Nübel; Mittelstadt, Rouault, Chabot, Stergiou; Stiller, Atakan Karazor; Führich, Millot, Vagnoman; DemirovicVon Ballmoos; Hadjam, Benito, Lauper, Blum; Virginius, Ugrinic, Niasse, Males; Ganvoula, MonteiroAl-Dakhil (şüpheli), Zagadou, Leweling, Deniz Undav, Toure, RaimundChaiwa, Colley, Conte, Janko, Zoukrou