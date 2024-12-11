Takım arkadaşlarına söyledi: 'Gidiyorum!'

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalar yürütüyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.
Bu bağlamda Galatasaray'da gözden düşen isimlerden biri de Hakim Ziyech'di.
"GALATASARAY'DAN AYRILIYORUM"
Ziyech, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı. Haberde Ziyech'in bu kararını takım arkadaşlarına ilettiği vurgulandı.
Galatasaray yönetimi, Faslı yıldızın yerine kanat transferi için çalışmalarına devam ediyor.
BU SEZON 317 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Bu sezon 10 maça çıkan Ziyech, 317 dakika süre alabildi ve 1 asist yaptı.
Bu bağlamda Galatasaray'da gözden düşen isimlerden biri de Hakim Ziyech'di.
"GALATASARAY'DAN AYRILIYORUM"
Ziyech, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı. Haberde Ziyech'in bu kararını takım arkadaşlarına ilettiği vurgulandı.
Galatasaray yönetimi, Faslı yıldızın yerine kanat transferi için çalışmalarına devam ediyor.
BU SEZON 317 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Bu sezon 10 maça çıkan Ziyech, 317 dakika süre alabildi ve 1 asist yaptı.