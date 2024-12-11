Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2024 12:45
Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Antalya'da start aldı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 134 kulüpten 823 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde deneme ve sıralama atışları yapıldı.

"Makaralı yay", "barebow" ve "klasik yay" kategorilerinde yapılacak şampiyona, 15 Aralık Pazar günü sona erecek.

Antalya'daki şampiyonada, Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda "barebow" kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması da amaçlanıyor.

 

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery