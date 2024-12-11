LA Clippers, forvet Derrick Jones Jr.'ın hamstring zorlanması sebebiyle iki hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Jones, geçtiğimiz Pazar günü takımın Houston Rockets'a 117-106 yenildiği maçın ilk çeyreğinde sakatlanmış ve açılış periyodu sonrasında forma giyememişti.



27 yaşındaki oyuncunun sakatlığı, Clippers'ın giderek artan devamsızlık listesine eklenmiş oldu. Terance Mann'in sol elindeki kırık parmağı nedeniyle Aralık sonuna kadar geri dönmesi beklenmiyor ve yıldız forvet Kawhi Leonard'ın ise tüm sezon boyunca kendisini parkelerden uzak tutan sağ diz sorunundan dolayı halen bir dönüş tarihi bulunmuyor.



