Haber Tarihi: 01 Aralık 2024 15:11 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 15:11

1 Ocak 2025: Yılbaşında okullar tatil mi?

Yılbaşı akşamını kutlamak için gün sayan vatandaşlar tarafından 1 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.

1 Ocak 2025: Yılbaşında okullar tatil mi?
Abone Ol
2024 yılının son günleri yaşanırken yılbaşı tatiline dair araştırmalar hız kazandı. 1 Ocak 2024 tarihinin pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, milyonlarca vatandaş o gün için tatil beklentisine girdi.

Yılbaşı gecesi yapılacak programların ardından yeni yılın ilk günü resmi kurumlara gitmek isteyen vatandaşlar 1 Ocak 2025 günü kamu kurumlarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak'ta Okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterler açık olacak mı?

1 Ocak'ta okullar tatil mi?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık resmi tatil değil. Ancak bu sene 31 Aralık tarihi pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.

Bankalar 1 Ocak'ta açık olacak mı?

Bankalar 29 Aralık Cuma günü, saat 17.00'de son işlemleri gerçekleştirecek. Bankalarda yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlanacak. İnternet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılıyor. Aynı zamanda eczaneler de nöbetçi eczaneler hariç kapalı olacak.

Kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günlerinden olan yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite ve bankalar) kapalı olacak.

2024 resmi tatil takvimi
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Oğuz Aydın'dan tekliflere ret! Fenerbahçe Oğuz Aydın'dan tekliflere ret!
Jose Mourinho: 'Kazanmak zorundasınız' Fenerbahçe Jose Mourinho: "Kazanmak zorundasınız"
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir?
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL?
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı
Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt nasıl anlatılır? Genel Haber Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt nasıl anlatılır?
Kravat nasıl bağlanır? En kolay kravat bağlama yöntemi Genel Haber Kravat nasıl bağlanır? En kolay kravat bağlama yöntemi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası paylaşım
2
Galatasaray'dan Abdülkerim açıklaması!
3
Arda Turan: "Allah'a çok şükür, başımız dik"
4
İtalya'da şok; futbolcu sahada fenalaştı!
5
Okan Buruk'tan Oğuzhan Çakır'a yine tepki
6
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na zehir zemberek sözler!
7
Real Madrid, zirveye yürüyor!

SON HABERLER