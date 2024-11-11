Haber Tarihi: 11 Kasım 2024 15:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 15:56

Kurban Bayramı ne zaman? 2025 kurbana kaç gün kaldı?

Kurban bayramı ne zaman 2025, kaç gün kaldı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatilin başlayacağı gün merak konusu oldu. Kabine Toplantısı'ndan alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı tatili bu sene 9 gün sürecek ve kamu çalışanları için idari izinli sayılacak. Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı ve biteceği gün sayısı ile vatandaşlar da planlarına yön verecekler. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bayrama kaç gün kaldı? İşte, 2025 Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günler hakkında ayrıntılı bilgiler.

Kurban Bayramı ne zaman? 2025 kurbana kaç gün kaldı?
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Kurbana kaç gün kaldı 2025: Kurban Bayramına kaç gün kaldı sorusu, Ramazan Bayramı'nın ardından öne çıkan konulardan oldu. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile beraber 3,5 gün oldu. Kısa süren bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan çalışanlar, Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtına odaklandı. Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, bir sonraki yılın planlamasını yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte, bayram tatili günleri ve Kurban Bayramı tarihi.

2025 Kurbana kaç gün kaldı? Kurban Bayramına kaç gün kaldı?
 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma – 9 Haziran 2025 Pazartesi arasında gerçekleşecek.

2025 Kurban Bayramına 207 gün kaldı. 
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.

DİYANET VEKALETLE KURBAN BEDELİ NE KADAR?

Henüz 2025 yılına ait vekaletle kurban kesimi bedeli Diyanet tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini duyurulmuştu.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn bidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 9 GÜN MÜ?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.


 
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