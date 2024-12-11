Lue: "Kawhi'ın dönüşünü aceleye getirmeyeceğiz"

LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Kawhi Leonard'ın iyileşme sürecine dair güncelleme sağladı ve takımın yıldız oyuncuyu acele ettirmeyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Lue: 'Kawhi'ın dönüşünü aceleye getirmeyeceğiz'
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11 Aralık 2024 11:19
Son güncelleme 11 Aralık 2024 11:20
LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'ın iyileşme sürecine dair güncelleme sağladı ve takımın yıldız oyuncuyu acele ettirmeyeceğini net bir şekilde ifade etti.

Raporlar, Leonard'ın Noel'den önce takıma yeniden katılabileceğine işaret ediyor olsa da, Lue temkinli bir yaklaşım sergilemenin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Gerçek anlamda parkelere geri dönmek için çok daha fazla şey yapması gerekiyor. %100 olduğundan emin olmamız lazım. Onu %70 veya %75'teyken sahaya sürmek istemiyoruz. İşi aceleye getirmeyeceğiz ve doğru iş yaptığımızdan emin olacağız. Herhangi bir adımı atlamasına izin vermeyeceğiz."

Leonard, sağ diz iltihabı nedeniyle 2023-24 normal sezonunun sona ermesinden bu yana kenarda yer alıyor.

Kawhi'ın yokluğunda ise Clippers, kendisinin yükünü James Harden ve Norman Powell'a aktardığı süreçte beklenenin üstünde bir performans göstermiş ve Batı Konferansı'nda şu anda altıncı sırada yer aldığı 14-11'lik bir derece yakalamayı başarmıştı.

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