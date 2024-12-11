Barış Alper Yılmaz'da beklenmedik gelişme: Talebini iletti

Galatasaray'da eksikliği fazlasıyla hissedilecek olan Barış Alper Yılmaz'ın, sağlık ekibinden özel bir talepte bulunduğu belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz'da beklenmedik gelişme: Talebini iletti
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11 Aralık 2024 10:57
Son güncelleme 11 Aralık 2024 11:07
Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği mücadelede Manaj'ın sert müdahalesi sonucu sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Kemik ödemi ve dizinde esneme olan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık ekibinden özel bir istekten bulunduğu iddia edildi.

"TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Zorlu bir fikstüre girecek Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gideceği Malmö deplasmanının ardından Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek. Barış Alper Yılmaz, Fanatik'te yer alan habere göre 16 Aralık'ta oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmak istediğini sağlık ekibine iletti.

SAĞLIK EKİBİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Sağlık ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor maçına yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği ifade edildi.

BU SEZON 22 MAÇTA 8 GOLLÜK ETKİ

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 

 
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