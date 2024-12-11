Abdülkerim oynamak istiyor ama risk büyük

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yle karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı oynamak istediğini Okan Buruk'a iletti.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim oynamak istiyor ama risk büyük
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11 Aralık 2024 11:26
Son güncelleme 11 Aralık 2024 11:28
Hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde namağlup olan sarı-kırmızılılar sıkışık virajda Malmö'ye konuk olacak.

Sakatlık ve eksik listesi bir hayli kabarık olan sarı-kırmızılılara iki kötü haber de Sivas deplasmanında geldi. Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen sakatlanırken iki futbolcu da Malmö karşısında forma giyemeyecek.

Savunma hattında epeyi eksiği bulunan Okan Buruk dörtlü savunma kurgusuna dönerken Malmö maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı sevinci yaşanıyor. Eyüpspor karşısında bileğini burkan ve kemik ödemi oluşan tecrübeli stoper, salı akşamı sahaya indi.

OYNAMAK İSTİYOR AMA RİSK VAR

Salı sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte yer alan Abdülkerim'in ağrıları henüz bitmiş değil.

Ağrılara rağmen forma giyebileceğini Okan Buruk'a ileten 30 yaşındaki savunmacı Malmö'de takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak.

Abdülkerim'in sakatlanması durumunda daha uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini düşünen Okan Buruk ise son durumuna bugün ve perşembe bakacak.

JAKOBS KULÜBDE OLACAK

10 Kasım'daki Samsunspor müsabakasında sakatlanan Ismail Jakobs da henüz hazır değil.

Sakatlığa yatkın bir vücudu olan Senegalli futbolcu yüzde 100'üne ulaşmadan oynatılmak istenmiyor.

Galatasaray kariyerinde şimdiden 40 güne yakın süreyi sakat geçiren Jakobs'un Malmö maçı kadrosunda yer alması ancak kulübede oturması bekleniyor.  

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