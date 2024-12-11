Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde play-in oynayacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında İspanya'da La Laguna Tenerife'ye 85-82 yenilerek liderlik şansını kaybeden Karşıyaka, son 16 turuna kalmak için play-in turunda mücadele edecek.

Gruptaki iki yenilgisini de La Laguna Tenerife karşısında alan Karşıyaka, 5. maçların ardından 8 puanda kaldı. Lider La Laguna Tenerife'nin direkt son 16 turuna kalmayı garantilediği grupta, Karşıyaka da son 16 turu için play-in oynayacak.



Gruptaki sıralamasına göre play-in'deki rakibi ortaya çıkacak Karşıyaka, grubu 3. sırada bitirmesi halinde Galatasaray'ın rakibi olacak. Karşıyaka, 2. durumda yer alması durumunda RASTA Vechta (Almanya) veya Promitheas Patras'tan (Yunanistan) biriyle eşleşecek.



Grupta ikinciliği alacak ekibin saha avantajını elde edeceği play-in turunda, 2 galibiyete ulaşacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.



Karşıyaka, gruptaki son maçında 18 Aralık Çarşamba günü Fransa'da Saint Quentin'e konuk olacak.



