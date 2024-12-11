Galatasaray Lisesi'nde Fenerbahçe krizi

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak'ın, Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu'nun gezisi kapsamında liseyi görmeye gelen öğrencilerinden birini, üzerinde Fenerbahçe logolu montu olduğu için içeri almadığı iddia edildi.
Sosyal medyada Onur Aktaş'ın yaptığı paylaşıma göre Müdür Dabak, mont giyen çocuğu omzundan tutup sarsarak "Sen bununla buraya nasıl gelirsin? Gördün, bu kadardı senin gezin, git kapıda bekle" dedi. Aktaş, yaşanan olayla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Geziyi düzenleyen okul müdürü yatıştırmaya çalışıp 'Okul sonrası antrenmanı var çıkarır şimdi' demiş ve çocuk montunu çıkarmış. Galatasaray Lisesi müdürü 'Yok o zaman hepiniz çıkın' diyerek müdürü omzundan ittirmiş. Müdür de 'Kavga mı istiyorsunuz o kadar getirdik çocukları bir eğitimciye yakışmıyor hiç' diye çıkışmış. Ardından GS lisesi müdürü 'Eğitimci değilim Galatasaraylıyım ben çıkın hadi' şeklinde bağırmış, çocukların hepsini kapıya kadar götürmüşler. Orda da kavga devam etmiş. Müdür yardımcısı ve güvenlikler lise müdürünü sakinleştirmiş ve montu çıkarttırıp içeriye çocukları öyle almışlar."
"F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZON FARK ETMEZ; ALMIYORUZ"
Milliyet gazetesinden Ozan Ömer Kadüker, gündeme gelen iddiayı Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak'a yöneltti.
Tartışma iddialarının doğru olmadığını belirten Dabak, Milliyet'e şunları söyledi:
"Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor fark etmez hiçbir logoyla almıyoruz. Bunu çıkartıp girebilirsiniz dedik. Bu okulun genel kuralı. Omuzdan sarsma vs. yok. Onu yapsam karşı okul müdürü kendi öğrencilerini korumaz mıydı? Tamamen yalan. Hatta onların başındaki kişi 'İlla kavga mı edelim' gibi şeyler söyledi. Şu anda daha önce alınmış bir izinle yurt dışındayım. Cuma günü döneceğim. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de cevapları vereceğim."
İL MİLLİ EĞİTİM İNCELİYOR
Öte yandan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu inceliyor.
Sosyal medyada Onur Aktaş'ın yaptığı paylaşıma göre Müdür Dabak, mont giyen çocuğu omzundan tutup sarsarak "Sen bununla buraya nasıl gelirsin? Gördün, bu kadardı senin gezin, git kapıda bekle" dedi. Aktaş, yaşanan olayla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Geziyi düzenleyen okul müdürü yatıştırmaya çalışıp 'Okul sonrası antrenmanı var çıkarır şimdi' demiş ve çocuk montunu çıkarmış. Galatasaray Lisesi müdürü 'Yok o zaman hepiniz çıkın' diyerek müdürü omzundan ittirmiş. Müdür de 'Kavga mı istiyorsunuz o kadar getirdik çocukları bir eğitimciye yakışmıyor hiç' diye çıkışmış. Ardından GS lisesi müdürü 'Eğitimci değilim Galatasaraylıyım ben çıkın hadi' şeklinde bağırmış, çocukların hepsini kapıya kadar götürmüşler. Orda da kavga devam etmiş. Müdür yardımcısı ve güvenlikler lise müdürünü sakinleştirmiş ve montu çıkarttırıp içeriye çocukları öyle almışlar."
"F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZON FARK ETMEZ; ALMIYORUZ"
Milliyet gazetesinden Ozan Ömer Kadüker, gündeme gelen iddiayı Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak'a yöneltti.
Tartışma iddialarının doğru olmadığını belirten Dabak, Milliyet'e şunları söyledi:
"Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor fark etmez hiçbir logoyla almıyoruz. Bunu çıkartıp girebilirsiniz dedik. Bu okulun genel kuralı. Omuzdan sarsma vs. yok. Onu yapsam karşı okul müdürü kendi öğrencilerini korumaz mıydı? Tamamen yalan. Hatta onların başındaki kişi 'İlla kavga mı edelim' gibi şeyler söyledi. Şu anda daha önce alınmış bir izinle yurt dışındayım. Cuma günü döneceğim. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de cevapları vereceğim."
İL MİLLİ EĞİTİM İNCELİYOR
Öte yandan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu inceliyor.