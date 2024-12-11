Jhon Arias'a Sanchez takibi

Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Jhon Arias için Davinson Sanchez de devreye girdi.
Kolombiyalı stoper, vatandaşıyla sık sık temas kurarak sarı-kırmızılı kulüple ilgili detaylar bilgiler veriyor. Kolombiya Milli Takımı'nda da beraber oynayan ikili Galatasaray'da buluşmak istiyor.
Fluminense ile Brezilya Serie A'da 2024 sezonunu tamamlayan Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor. 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.
Galatasaray ile Fluminense arasındaki görüşmeler de artık resmi düzeyde ilerliyor.
FLUMINENSE İLE 51 MAÇA ÇIKTI
Arias, Fluminense ile sezon boyunca 51 resmi maça çıktı. Arias, 14 gol atarken 8 de asist yaptı.
4 bin 387 dakika süre alan Kolombiyalı futbolcu, Brezilya Serie A'da da 27 maçta 7 gol attı, 3 asiste imza attı.
Kolombiyalı stoper, vatandaşıyla sık sık temas kurarak sarı-kırmızılı kulüple ilgili detaylar bilgiler veriyor. Kolombiya Milli Takımı'nda da beraber oynayan ikili Galatasaray'da buluşmak istiyor.
Fluminense ile Brezilya Serie A'da 2024 sezonunu tamamlayan Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor. 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.
Galatasaray ile Fluminense arasındaki görüşmeler de artık resmi düzeyde ilerliyor.
FLUMINENSE İLE 51 MAÇA ÇIKTI
Arias, Fluminense ile sezon boyunca 51 resmi maça çıktı. Arias, 14 gol atarken 8 de asist yaptı.
4 bin 387 dakika süre alan Kolombiyalı futbolcu, Brezilya Serie A'da da 27 maçta 7 gol attı, 3 asiste imza attı.