Kayserispor'da 3 puan silme tehlikesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatları gereği, SGK ve vergi borçlarını ödemediği takdirde 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacak.



TFF'nin belirttiği kurallar doğrultusunda, kulübün 13 Aralık 2024 tarihine kadar yaklaşık 10 milyon TL tutarındaki borcunu ödemesi veya yapılandırma sürecini tamamlaması gerekiyor.



Kayserispor'un bu borçları belirtilen süre içinde yapılandırması halinde puan silme cezası uygulanmayacak.



Ancak ödemelerin yapılmaması durumunda Kayserispor'un 3 puanı silinecek.



Kayserispor yönetimi puan silme cezasından kurtulmak için adeta zamanla yarışıyor.



Haber : Faruk AYDEMİR



