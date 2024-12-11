Miami Heat'in, yıldız oyuncusu Jimmy Butler için takas tekliflerine açık olduğu iddia edildi.



ESPN'den Shams Charania, Heat'in Butler için takas tekliflerini dinlemeye açık olduğunu söyledi. Play-In Turnuvası potasında kalan Heat'in, Butler ile uzatma konusunda ortak bir zemin bulamadığı bildirilmişti.



Charania, Butler'ın Dallas Mavericks, Houston Rockets veya Golden State Warriors'a takas edilmeyi tercih ettiğini aktardı. Şampiyonluk mücadelesi veren bu üç takımın ilk ikisinin, Butler'ın memleketi Teksas'ın takımları olduğu biliniyor.



Butler, sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle Kasım ayı ortasında üst üste dört karşılaşmayı kaçırmış, ancak o zamandan beri oynadığı dokuz karşılaşmada maç başına 21,6 sayı, 5,9 ribaund, 4,7 asist ve bir top çalma istatistikleri kaydetmişti.



Heat yıldızı, Heat ile playofflarda oldukça verimli oynamış ve takımın son beş playoff yolculuğunda iki kez NBA Finalilerine ulaşmasına yardımcı olmuştu. Miami'nin finallerde Denver Nuggets'a beş maçta yenildiği 2023'teki 22 playoff maçında Butler, ortalama 26,9 sayı kaydetmişti.



Son 10 maçının yedisini kazanan Heat, an itibariyle Doğu Konferansı'nda 12-10'luk bir dereceyle beşinci sırada yer alıyor ve birinci sıradaki Cleveland Cavaliers'ın 7,5 maç gerisinde yer alıyor.



