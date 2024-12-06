Haber Tarihi: 06 Aralık 2024 16:00 - Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 16:00

Nil Karaibrahimgil evli mi? Serdar Erener Nil Karaibrahimgil boşandı mı?

Reklamcılık dünyasının önemli isimlerinden biri olan Serdar Erener, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Peki, Nil Karaibrahimgil evli mi? Serdar Erener Nil Karaibrahimgil boşandı mı?

Nil Karaibrahimgil evli mi? Serdar Erener Nil Karaibrahimgil boşandı mı?
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47 yaşındaki şarkıcı Nil Karaibrahimgil, ilk ve tek evliliğini 2010 yılında Sertap Erener'in (59) ağabeyi olan reklamcı Serdar Erener (63) ile yapmıştı. 10 yıl aşk yaşayan ikili Nil Nehri kıyısında yapılan düğünle hayatını birleştirmişti. 

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 4 Mayıs 2020'de anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener, çocuklarına Aziz Arif adını vermişti.

Çiftin İstanbul Akaretler'deki evlerinden pandemiden önce taşındığı ve kendilerine gözlerden uzak yeni bir yaşam kurduğu öğrenildi.

Nil Karaibrahimgil evli mi?

Evet, Nil Karaibrahimgil evli. Sanatçı, 2010 yılında Serdar Erener ile dünyaevine girdi. Reklam ve iletişim sektörünün önemli isimlerinden biri olan Serdar Erener ile mutlu bir evliliği olan Karaibrahimgil, bu birliktelikten Aziz Arif adında bir erkek çocuk sahibi.
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