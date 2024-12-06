Haber Tarihi: 06 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 15:09

Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu'na hapis cezası şoku

Beşiktaş'ta bir kişinin öldüğü restoran önündeki istinat duvarının çökmesine ilişkin davada karar verildi. Şef Somer Sivrioğlu hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir?

Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu'na hapis cezası şoku
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İstanbul Beşiktaş'ta, restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, şef Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal, 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi.

Heyet, sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatine karar verdi.

SOMER ŞEF KİMDİR?

Aklınızdan "Somer Şef kimdir?" sorusu geçiyor olabilir. Asıl adı Somer Sivrioğlu olan Somer Şef Türk restoran işletmecisi, şef ve sunucudur. 1971'de dünyaya gözlerini açan Somer Sivrioğlu aynı zamanda iki çocuk babasıdır. Aslı Sencer ile evliliğinden sonra 2021 yılında boşanmıştır. Somer Şef'in koyu Fenerbahçeli olduğu bilinir.

SOMER ŞEF KAÇ YAŞINDA?

Kullanıcılar, "Somer Şef kaç yaşında?" sorusunu da yoğun olarak aratır. 1971 yılında dünyaya gelen Türk şef Sivrioğlu'nun şu anki yaşı 53'tür. Siviroğlu, 25 Mayıs 1971'de doğmuştur ve İkizler Burcu'na mensuptur.

SOMER ŞEF NERELİ?

"Somer Şef nereli?" sorusunun yanıtı Eskişehir'dir. MasterChef Türkiye jürisi olan Somer Şef, İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelse de aslen Eskişehir kökenlidir. Daha sonra Avustralya'ya gitse de yeniden ülkesine dönmüştür ve günümüzde hayatına İstanbul'da devam etmektedir.


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