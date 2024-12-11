Mourinho'nun kozu En-Nesyri

Jose Mourinho'nun bugünkü en büyük kozu Faslı yıldız Youssef En-Nesyri olacak. Tecrübeli oyuncunun Athletic'e karşı 2 de golü bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun kozu En-Nesyri
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11 Aralık 2024 08:17
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun bugün Athletic Bilbao karşısında en büyük kozu Faslı yıldız Youssef En-Nesyri olacak.

GOL SÖZÜ VERDİ

Profesyonel futbol kariyerinde 7 yıl İspanya'da forma giyen ve rakibi çok iyi tanıyan tecrübeli futbolcunun da hocasına gol sözü verdiği öğrenildi.

2 GOLÜ VAR

Malaga ve Sevilla ile Athletic Bilbao'ya karşı 13 maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 801 dakika süre aldı ve rakip ağlara 2 gol bıraktı.

9 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI

Sarı-lacivertli formayla Avrupa Ligi, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 21 maça çıkan Faslı yıldız, 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Sezon başında alışma süreci yaşayan En-Nesyri, son haftalarda ise açıldı. Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynanan son 9 karşılaşmanın 8'inde 8 kez skor katkısı yapan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde attığı son 4 golün 3'üne de imzasını attı. Bugün de bütün gözler onda olacak. 

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