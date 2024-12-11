EuroLeague 15. hafta karşılaşmaları başlıyor

EuroLeague'de 15. hafta maçları, heyecan dolu mücadelelere sahne olacak. Playoff yolunda kritik bir dönemeç olacak olan haftada 2 Türk temsilcisi parkeye çıkacak.



Fenerbahçe Beko perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.



Anadolu Efes ise İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.



THY EuroLeague'de 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



12 Aralık Perşembe:



20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)



21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan)



22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)



22.45 Real Madrid (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)



22.45 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)







13 Aralık Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



22.30 Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)



23.00 ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa)



