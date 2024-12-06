Haber Tarihi: 06 Aralık 2024 15:43 - Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 15:43

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl bakılır? 2024 Açıköğretim sınav yerleri, tarihleri ve oturum saatleri

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl öğrenilir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri, tarihleri ve oturum saatleri İşte AÖF sınav takvimi 2024

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl bakılır? 2024 Açıköğretim sınav yerleri, tarihleri ve oturum saatleri
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Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları için gözlerini Anadolu Üniversitesi'ne çevirdi. Güz dönemi ara sınavlarına az bir zaman kaldığı için AÖF sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı ve ne zaman açıklanacak? 

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayınlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
 
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi için kayıt yaptırmış öğrencilerin dikkatine! Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Merkezi değişikliği için son gün 09 Aralık 2024! İşlemlerinizi 23.59'a kadar yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi"nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.
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