Haber Tarihi: 01 Aralık 2024 17:00 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 17:00

Halep Türkiye'nin mi oldu? Halep kimin kontrolünde?

Suriye'de sekiz yıl aradan sonra 27 Kasım sabahı erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında bir şok saldırısı başlatan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif militanların, Beşar Esad hükümeti güçleriyle çatışmaları Cumartesi de gece boyunca sürdü. Peki, Halep Türkiye'nin mi oldu? Halep kimin kontrolünde? İşte detaylar...

Halep Türkiye'nin mi oldu? Halep kimin kontrolünde?
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Halep, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık Zaferi'nden sonra Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde kalan şehir, ticaret yolları üzerinde yer alması nedeniyle önemli bir merkezdi. Osmanlı döneminde Halep, Anadolu ile Suriye arasındaki bağları güçlendiren bir köprü işlevi görüyordu.

1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin sınırları çizilirken Halep, yeni kurulan Suriye topraklarında kaldı. Ancak bu ayrım, bölgedeki akrabalık bağları, ticaret ilişkileri ve ortak kültür nedeniyle Halep ve Türkiye arasında tarihsel bir yakınlık oluşturdu.

Halep, Türkiye sınırına sadece 60 kilometre mesafede bulunur. Bu yakınlık, sınır bölgelerinde yaşayan halklar arasında kültürel ve sosyal etkileşimi artırmıştır. Günümüzde Hatay ve Gaziantep gibi şehirlerde Halep ile ortak yemek kültürü, müzik ve halk dansları gibi birçok benzerlik gözlemlenebilir.

Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte Halep, büyük bir yıkımın ve insani krizin merkezi haline gelmiştir.

Halep, uluslararası hukuka göre Suriye'nin bir parçasıdır ve Türkiye'nin sınırları dışında yer almaktadır.
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