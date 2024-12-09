Haber Tarihi: 09 Aralık 2024 20:23 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 20:23

10 Aralık: Yarın (Salı) günü okullar tatil mi?

10 Aralık: Yarın (Salı)okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Kar sebebiyle nerelerde okullar tatil? oldu.

10 Aralık: Yarın (Salı) günü okullar tatil mi?
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Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ilde soğuk hava, yağmur ve kar yağışı gibi zorlu hava şartları yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu durumla ilgili birçok il için önemli uyarılarda bulundu. Veliler ve öğrenciler ise en çok 10 Aralık (yarın) okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde eğitim ara verildi? Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu bölgeler nereler?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 10 Aralık (yarın) okulların tatil edildiği iller ve ilçelerle ilgili detaylar.

10 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Aralık salı (Yarın) okulların tatil edildiği il ve ilçeler henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu il ve ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilmesi bekleniyor. Kar tatili haberleri geldikçe haberimiz güncellenecektir.

6 ARALIK HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebi ile birçok ildeki veliler ve öğrenciler 10 Aralık''ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Eğitim ve öğretimin devam edip etmeyeceğine ilişkin Valilikler ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalar takip ediliyor.

Şimdiye kadar sadece bir ilden eğitim öğretimde kar tatiline ilişkin açıklama geldi. İşte okulların tatil olduğu o il...
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