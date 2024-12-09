Haber Tarihi: 09 Aralık 2024 15:32 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 15:32

Barış Alper Yılmaz sakantlandı mı? Galatasaray açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu. Peki, Barış Alper Yılmaz sakantlandı mı?

Barış Alper Yılmaz sakantlandı mı? Galatasaray açıkladı
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Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşananlar futbol dünyasında gündem oldu. Rakip oyuncudan gelen müdahale sonrası yere yığılan Yılmaz'ın sakatlık durumuna dair açıklama bekleniyor. 

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLANDI MI?

8 Aralık akşamı Sivas'ta oynanan Sivasspor - Galatasaray müsabakasında yaşananlar ses getirdi. Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a müdahalesi sonrasında karşılaşmanın hakemi tarafından herhangi bir karar alınmaması tepki aldı.

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, oyuncunun sakatlık durumu hakkında şu sözleri söyledi:

"Barış Alper Yılmaz'ın ayağında kırık şüphesi yok. Aşil tendonuna aldığı sert müdahale nedeniyle dizinde problem var. Durumu MR sonrası netleşecek."

Buna göre çekilecek olan MR sonrasında Yılmaz'ın kaç maç forma giymeyeceği ve sahalara döneceği tarih belli olacak.



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