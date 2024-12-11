PSG kötü seriye son verdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Salzburg ile karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan maçı Fransız devi 3-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Gonçalo Ramos, 72. dakikada Nuno Mendes, 85. dakikada ise Desire Doue kaydetti.
Luis Enrique'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonra galip geldi. PSG, ilk galibiyetini ise ilk hafta oynadığı Girona maçında almıştı. Salzburg ise Devler Ligi'ndeki 5. mağlubiyetini yaşadı.
Şu ana kadar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan PSG, puanını 7'ye çıkardı. Salzburg ise 3 puanda kaldı.
Bir sonraki haftada PSG, Manchester City'yi ağırlayacak. Salzburg ise Real Madrid'e konuk olacak.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Gonçalo Ramos, 72. dakikada Nuno Mendes, 85. dakikada ise Desire Doue kaydetti.
Luis Enrique'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonra galip geldi. PSG, ilk galibiyetini ise ilk hafta oynadığı Girona maçında almıştı. Salzburg ise Devler Ligi'ndeki 5. mağlubiyetini yaşadı.
Şu ana kadar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan PSG, puanını 7'ye çıkardı. Salzburg ise 3 puanda kaldı.
Bir sonraki haftada PSG, Manchester City'yi ağırlayacak. Salzburg ise Real Madrid'e konuk olacak.