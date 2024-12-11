EuroLeague'de zirve yarışı için kritik maç

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 15. haftasında perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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EuroLeague'de zirve yarışı için kritik maç
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11 Aralık 2024 10:23
Son güncelleme 11 Aralık 2024 10:26
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 15. haftasında perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 maç yenilgi yaşayan Monaco ise 4. sırada bulunuyor.

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