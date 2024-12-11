"Golden State Warriors, yıldız oyuncu almak istiyor" iddiası

Golden State Warriors'ın, kadrosuna bir yıldız oyuncu katmak istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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'Golden State Warriors, yıldız oyuncu almak istiyor' iddiası
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11 Aralık 2024 13:14
Golden State Warriors'ın, kadrosuna bir yıldız oyuncu katmak istediği öne sürüldü.

ESPN'den Shams Charania, takas son tarihinden önce vites yükseltmesi beklenen Warriors ekibinin, kadrosuna bir yıldız oyuncu eklemek istediğini iddia etti. Skor üretebilen ve oyun kurucu olarak görev yapabilen bir oyuncu aradığı bildirilen Golden State'in, ayrıca kadro derinliğini artırmak istediği söylendi.

Charania, Warriors'ın takas edildiği takdirde bu yıl kazanma iddiasında olan bir takım için oynamayı tercih ettiği öne sürülen Miami Heat yıldızı Jimmy Butler ile adının geçtiğini belirtti. Golden State'in ayrıca Brooklyn Nets'ten Dennis Schröder, Cameron Johnson veya Dorian Finney-Smith'i de kadrosuna katmakla ilgilendiği açıklandı.

Herhangi bir anlaşma yapma olasılığı oldukça kısıtlı olan Golden State, ilk apronda yalnızca 500 bin doların biraz üzerinde bir hareket alanına sahip.

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