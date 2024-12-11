Altınordu devrede golcü alacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, devre arasında golcü transferi yapmak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altınordu devrede golcü alacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2024 13:22
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'nun ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapacağı öğrenildi.

Sezon başında kadrosunun büyük bölümünü gurbetçi oyuncularla donatan kırmızı-lacivertlilerin yine yurtdışında forma giyen Türk asıllı futbolcuları mercek altına aldığı belirtildi.

Kadrosundaki Keni Var Uzun, Emre Aydınel ve İlkan Sever olmak üzere 3 forveti de gurbetçi olan İzmir temsilcisinde teknik direktör Olcay Şahan, Emre ve İlkan'ı genellikle kanatlarda değerlendirdi.

Altınordulu kurmayların ileri uçta takım içi forma rekabetini artıracak bir gurbetçi golcü arayışında olduğu belirtildi. Kurmayların Belçika, Hollanda ve Almanya liglerinde oynayan isimleri takip ettiği gelen haberler arasında.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery