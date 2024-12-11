Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 sayı attığı maçta Dallas Mavericks'i 118-104 mağlup ederek, NBA Kupası yarı finaline yükseldi.



39 sayısının 16'sını üçüncü çeyrekte 7/8 şut isabetiyle bulan Gilgeous-Alexander, Thunder'ın kontrolü ele geçirmesine büyük oranda yardımcı oldu.



Jalen Williams 18 sayı bulurken, Isaiah Hartenstein 10 sayı ve 13 ribaundla double-double performansı sergiledi. PJ Washington, hastalığı nedeniyle forma giyemedi.



Thunder, Luka Doncic'i 5/15 şut isabetiyle 16 sayıda tuttu. Naji Marshall ve Klay Thompson 19'ar sayı bulurken, Kyrie Irving ise 17 sayıyla maçı tamamladı.



Naji Marshall ve Klay Thompson her biri 19 sayı attı ve Kyrie Irving Mavericks için 17 sayı ekledi.



OKC, Cumartesi günü Las Vegas'ta oynanacak yarı final karşılaşmasında bu gece Golden State Warriors - Houston Rockets maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.



Gecenin diğer sonuçları:



Magic 109-114 Bucks



