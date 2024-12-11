Ancelotti, Kylian Mbappe'nin son durumunu açıkladı!

Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe, Atalanta ile oynadıklar maçın 36. dakikasında sakatlanarak kenara geldi.



Karşılaşmanın ardından Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.



DURUMU CİDDİ Mİ?



İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada, "Kylian Mbappe'nin sakatlığı çok ciddi görünmüyor. Aşırı yüklenmeden kaynaklı bir ağrısı oldu." ifadelerini kullandı.



3-2 kazandıkları maçla ilgili ise Ancelotti, "Burada kazanmak kolay değil, acı çekmemiz gerekiyordu. İkinci yarı çok iyi oynadık ve iki gol atarak maçı kazandık." sözlerini sarf etti.



