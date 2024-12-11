Meler'den Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran karar

Halil Umut Meler'in, Bayern Münih'in golünü iptal ettiği pozisyon geceye damga vurdu. Öte yandan Meler, Sacha Boey'in düşürüldüğü pozisyonda penaltı verdi.

, Fotoğraf; Imago
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Meler'den Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran karar
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11 Aralık 2024 09:03
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçını yönetti.

Müsabaka 5-1 Bayern Münih lehine biterken, söz konusu maç gecenin en çok gol atılan karşılaşması oldu.

Öte yandan Halil Umut Meler'in bir kararı geceye damga vurdu.

GOLÜ, FAUL GEREKÇESİYLE İPTAL ETTİ

Bayern Münih 66. dakikada soldan gelen kornerde Jamal Musiala ile golü buldu. Alman devinin gol sevincini yaşadığı esnada Halil Umut Meler golü, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.

Bayern cephesi Halil Umut Meler'in kararına bir süre itiraz etti. Maçın spikerinin de iptal gerekçesini bir süre çözemediği yayına yansıdı.

PENALTI KARARI VERDİ

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sacha Boey, ceza sahası ön çizgisinde aldığı kontrolsüz müdahaleyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı. 

 

 

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