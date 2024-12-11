Brooklyn Nets'in, Dennis Schröder, Cam Johnson ve Dorian Finney-Smith gibi tecrübeli oyuncuları için takas pazarını araştırmaya başladığı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, kadrosunu yeniden yapılandırma sürecinde olan Brooklyn ekibinin deneyimli oyuncularından herhangi birini takas ederek, karşılığında birkaç genç oyuncu, draft seçimleri ve maaş bütçesinde rahatlık aradığını söyledi.



Schröder, bu sezon sona erecek olan ve 13 milyon doların biraz üzerinde bir kontrata sahip. Nets guardı, özellikle skorerlik ve oyun kuruculuk alanında yardıma ihtiyaç duyan takımlar için bir hedef olarak görülüyor.



Johnson bu sezon 23,6 milyon dolar kazanırken, sözleşmesi önümüzdeki sezon 21,6 milyon dolara düşecek ve ardından 2026-27 sezonunda ise maaş miktarı 23,6 milyon dolara yükselecek.



Finney-Smith ise bu sezon 14,9 milyon dolar kazanırken, önümüzdeki sezon için 15,4 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip.



