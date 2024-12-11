Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi Lyon

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında bugün Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini konuk edecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve DAZN YouTube kanalı maçı canlı yayınlayacak.



Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan Catarina Campos düdük çalacak.



GALATASARAY, PRESTİJ İÇİN...



Oynadığı 4 maçta da mağlubiyet yaşayan ve son sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, kalan iki maç öncesinde gruptan çıkma şansını kaybetti. Organizasyonun grup aşamasında 1 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.



LYON 4'TE 4 YAPTI



Grupta ilk sırada yer alan Fransız ekibi ise 4'te 4 yaparak çeyrek finali garantiledi. Olimpik Lyon ise grupta 12 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde ise 1 gol gördü.



