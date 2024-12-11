Galatasaray'da yerli operasyonu: 5 imza

Galatasaray son iki yılda şampiyonluğa ulaşırken büyük katkı sağlayan yerli çekirdeğini korumak istiyor.
Altyapıdan yetişen Metehan Baltacı'yla sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar hem mukavele uzattı hem de genç futbolcunun maaşına zam yaptı.
Bir süredir Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'la sözleşme yenilemek için görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar mutlu sona da çok yaklaştı.
KAAN AYHAN'LA PRENSİP ANLAŞMA
Kaan Ayhan'la iki yıllık prensip anlaşması sağlandı.
ABDÜLKERİM; İŞ İMZAYA KALDI
Abdülkerim Bardakcı'yla da nikah tazelemek için yapılan görüşmelerde iş artık imzaya kaldı.
BERKAN KUTLU SICAK BBAKIYOR
Galatasaray yönetimi Berkan Kutlu'yla da masaya oturmak ve sözleşmesini yenileme niyetinde. Bu sezon az forma şansı bulan 26 yaşındaki futbolcuya İtalyan kulüplerinden de ilgi bulunuyor.
Düzenli forma giymek isteyen Berkan Kutlu sarı-kırmızılıların teklifini henüz kabul etmese de sıcak bakıyor.
BARIŞ ALPER'İN YENİ MAAŞI
Sarı-kırmızılılar geçen sezonun yıldızı Barış Alper Yılmaz ve bu sezonun çıkış yapan ismi Yunus Akgün'ün mukavelelerinde de revize planlıyor.
Barış Alper Yılmaz'ın maaşının 1.8 milyon Euro'ya civarına denk gelen 65 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.
YUNUS AKGÜN'ÜN YENİ MAAŞI
16 milyon liralık yıllık ücreti bulunan Yunus Akgün'ün maaşının da 1.2 milyon Euro seviyesine denk gelen 45-50 milyon lira arasına çekilmesi düşünülüyor.
Galatasaray yönetimi ilerleyen günlerde oyuncuların temsilcileriyle bir araya gelerek imzaları attırmayı planlıyor.
Altyapıdan yetişen Metehan Baltacı'yla sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar hem mukavele uzattı hem de genç futbolcunun maaşına zam yaptı.
Bir süredir Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'la sözleşme yenilemek için görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar mutlu sona da çok yaklaştı.
KAAN AYHAN'LA PRENSİP ANLAŞMA
Kaan Ayhan'la iki yıllık prensip anlaşması sağlandı.
ABDÜLKERİM; İŞ İMZAYA KALDI
Abdülkerim Bardakcı'yla da nikah tazelemek için yapılan görüşmelerde iş artık imzaya kaldı.
BERKAN KUTLU SICAK BBAKIYOR
Galatasaray yönetimi Berkan Kutlu'yla da masaya oturmak ve sözleşmesini yenileme niyetinde. Bu sezon az forma şansı bulan 26 yaşındaki futbolcuya İtalyan kulüplerinden de ilgi bulunuyor.
Düzenli forma giymek isteyen Berkan Kutlu sarı-kırmızılıların teklifini henüz kabul etmese de sıcak bakıyor.
BARIŞ ALPER'İN YENİ MAAŞI
Sarı-kırmızılılar geçen sezonun yıldızı Barış Alper Yılmaz ve bu sezonun çıkış yapan ismi Yunus Akgün'ün mukavelelerinde de revize planlıyor.
Barış Alper Yılmaz'ın maaşının 1.8 milyon Euro'ya civarına denk gelen 65 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.
YUNUS AKGÜN'ÜN YENİ MAAŞI
16 milyon liralık yıllık ücreti bulunan Yunus Akgün'ün maaşının da 1.2 milyon Euro seviyesine denk gelen 45-50 milyon lira arasına çekilmesi düşünülüyor.
Galatasaray yönetimi ilerleyen günlerde oyuncuların temsilcileriyle bir araya gelerek imzaları attırmayı planlıyor.