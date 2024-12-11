Serdar Topraktepe'den Gedson'a özel görev

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off hedefini sürdürebilmek için 12 Aralık Perşembe günü Bodo deplasmanına çıkacak.
GALİBİYETE İNANÇ TAM
5 maç sonunda 6 puanla 36 takımlık listede 22. sırada bulunan Siyah Beyazlılar, son 2 maçını kazanıp Play-Off potasında kalmak istiyor. Teknik ekip, yarın akşamki mücadele öncesinde birçok futbolcu eksik olsa bile Norveç'ten galibiyetle dönebileceklerine inanıyor.
KİLİT İSİM GEDSON
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin; Masuaku ve Immobile'nin yokluğunda hücum efektifliğinin düşmemesi için Gedson Fernandes'e özel görev verdiği bildirildi. Portekizli orta saha, libero hattındaki görevine ek olarak sık sık ileri çıkıp skor üretmeye de çalışacak.
7 MAÇTA 4 GOL
Gedson'un Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 maçta 4 golü bulunuyor.
GALİBİYETE İNANÇ TAM
5 maç sonunda 6 puanla 36 takımlık listede 22. sırada bulunan Siyah Beyazlılar, son 2 maçını kazanıp Play-Off potasında kalmak istiyor. Teknik ekip, yarın akşamki mücadele öncesinde birçok futbolcu eksik olsa bile Norveç'ten galibiyetle dönebileceklerine inanıyor.
KİLİT İSİM GEDSON
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin; Masuaku ve Immobile'nin yokluğunda hücum efektifliğinin düşmemesi için Gedson Fernandes'e özel görev verdiği bildirildi. Portekizli orta saha, libero hattındaki görevine ek olarak sık sık ileri çıkıp skor üretmeye de çalışacak.
7 MAÇTA 4 GOL
Gedson'un Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 maçta 4 golü bulunuyor.