FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, perşembe günü Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını konuk edecek.
İstanbul'daki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Opet, organizasyonun ilk turunda yer aldığı grubu ilk sırada tamamlayarak ikinci tura çıkmıştı.
İstanbul'daki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Opet, organizasyonun ilk turunda yer aldığı grubu ilk sırada tamamlayarak ikinci tura çıkmıştı.