Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, USK Prag'ı ağırlıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunun ilk maçında Fenerbahçe Opet, perşembe günü Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını evinde ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, USK Prag'ı ağırlıyor
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11 Aralık 2024 10:19
Son güncelleme 11 Aralık 2024 10:28
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, perşembe günü Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını konuk edecek.

İstanbul'daki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Opet, organizasyonun ilk turunda yer aldığı grubu ilk sırada tamamlayarak ikinci tura çıkmıştı.

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