Haaland'dan 100 milyon euro'luk talep!

Dünyaca ünlü golcü Erling Haaland'ın geleceği hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.



Avrupa'nın dev kulüpleri, genç gol makinesini kadrolarına katmak için şimdiden planlarını yapmaya başladı.



El Nacional'de yer alan habere göre Barcelona, Bayern Münih, PSG ve Real Madrid, Haaland'ın transferi için önümüzdeki yıllarda büyük bir mücadeleye hazırlanıyor.



100 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA BEDELİ



Norveçli yıldız, Manchester City ile yeni bir sözleşme imzalarken, 100 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi koydurmayı hedefliyor.



BU SEZON NE YAPTI?



24 yaşındaki yıldız, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 18 gol attı ve 1 asist yaptı.







