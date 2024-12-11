Leverkusen, Inter'e ilki yaşattı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'nde ilk kez kaybetti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Leverkusen, Inter'e ilki yaşattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2024 00:55
Son güncelleme 11 Aralık 2024 01:12
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaştı. BayArena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 66. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

INTER İLK KEZ YENİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu maça kadar mağlup olmayan Inter, ilk kez kaybetti. 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Leverkusen ise 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Leverkusen puanını 13'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Inter'de bu mağlubiyetle 13 puanda kaldı.

Bir sonraki haftada Inter, Sparta Prag ile oynayacak. Leverkusen ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery