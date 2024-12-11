Konferans Ligi'nde 5. hafta perşembe günü oynanacak

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında yarın sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konferans Ligi'nde 5. hafta perşembe günü oynanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2024 10:51
UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta maçları perşembe günü oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 5. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Aralık Perşembe:

16.00 Vikingur (İzlanda)-Djurgarden (İsveç)

18.30 Astana (Kazakistan)-Chelsea (İngiltere)

20.45 Kopenhag (Danimarka)-Hearts (İskoçya)

20.45 Fiorentina (İtalya)-LASK (Avusturya)

20.45 Başakşehir-Heidenheim (Almanya)

20.45 Legia Varşova (Polonya)-Lugano (İsviçre)

20.45 HJK (Finlandiya)-Molde (Norveç)

20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Cercle Brugge (Belçika)

20.45 Petrocub (Moldova)-Real Betis (İspanya)

20.45 Dinamo Minsk (Belarus)-Larne (Kuzey İrlanda)

20.45 Noah (Ermenistan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Gent (Belçika)-TSC (Sırbistan)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda)-Borac (Bosna Hersek)

23.00 The New Saints (Galler)-Panathinaikos (Yunanistan)

23.00 Mlada Boleslav (Çekya)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 St. Gallen (İsviçre)-Vitoria (Portekiz)

23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery