Haber Tarihi: 18 Kasım 2024 11:39 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 11:39

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2024 sürücü belgesi yenileme süresi uzatıldı mı?

Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi için önemli bir gelişme yaşandı. Ehliyet yenileme ücretleri, yeni yılın ehliyet fiyatlarının, 2025 yeniden değerleme ücretleri ile birlikte belirlenmesi üzerine merak konusu olmuştu. Eski tip sürücü belgesini yenileme için son tarih detayı da gündeme gelmişti. Yoğunluk yaşanmaması ve ceza ile karşı karşıya kalmamak için erkenden ehliyet yenileme işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, randevu bulamama konusunda yakınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurdu. Peki, ehliyet süresi ne kadar uzatıldı? Ehliyet ücretleri ne kadar oldu? Ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezası kaç TL? İşte ayrıntılar...

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2024 sürücü belgesi yenileme süresi uzatıldı mı?
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Türkiye'de araç sahiplerinin gündeminde ehliyet yenileme süresi yer aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklama ile ehliyet yenileme süresinin değiştiğini duyurdu.

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI, NE ZAMAN?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Yerlikaya tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim"



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