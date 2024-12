NBA'in eski süperstarı Vince Carter, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 22. sezonunda "gereğinden fazla" süre aldığını iddia etti.



FanDuel TV'nin Run It Back programında konuşan Carter, James'in ligdeki 22. yılında taşıdığı iş yükü konusunda endişelerini dile getirdi ve bunun uzun ömürlülüğünü tehlikeye atabileceğini söyledi.



Carter, Michelle Beadle, Chandler Parsons ve Danny Green ile yaptığı röportajda şu açıklamalarda bulundu:



"Gereğinden fazla dakika oynuyor. Aslında o oynadığı son maçı izlemiştim ve otuz beş küsur dakika oynamıştı. Her maçta oynamasını destekliyorum, mesele bu değil fakat 35 dakika oynaması bana çok fazla geldi ve bu çok doğal. Size şunu söyleyebilirim ki, zihniniz ne derse desin, vücudunuz bir noktada size 'Yeter, biraz durulalım artık' diyor."



Bu ayın sonunda 40 yaşına girecek olan James, maç başına ortalama 35 dakika oynuyor ve 23 sayı, 7.1 ribaund ve 9.1 asist kaydediyor. Carter, LeBron'un bu performansına rağmen temponun önemini vurgulayarak, Lakers'ın sezonun son aşamalarına öncelik vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



Lakers başantrenörü JJ Redick'e hitap eden Carter, "Onu geride tutmak için zaman ayırmanız gerekli çünkü LeBron James'e sezon başında mı, yoksa yılın ortasından sonuna doğru mu daha çok ihtiyacınız olacak?" tavsiyesinde bulundu.



Lakers an itibariyle Batı Konferansı'nda 13-11'lik derecesiyle sekizinci sırada yer alıyor.