Portland'dan Grant, Simons ve Williams, takas radarında

Portland Trail Blazers oyuncuları Jerami Grant, Anfernee Simons ve Robert Williams'ın, rakip takımların takas radarına girdikleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Portland'dan Grant, Simons ve Williams, takas radarında
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11 Aralık 2024 13:11
Portland Trail Blazers oyuncuları Jerami Grant, Anfernee Simons ve Robert Williams'ın, rakip takımların takas radarına girdikleri iddia edildi.

ESPN'den Shams Charania, Blazers kadrosundaki Grant, Simons ve Williams gibi bazı tecrübeli oyuncuların takas ilgisi görmeye başladığını söyledi. An itibariyle Batı Konferansı'nda 13. sırada yer alan Blazers'ın, takımı hangi yöne götüreceğine henüz karar vermediği bildirildi.

Bu sezon 29,8 milyon dolar kazanan Grant'in, 2027-28 sezonuna dek alacağı 102,6 milyon dolar maaşı daha bulunuyor.

Simons'ın sözleşmesinin bitimine iki yıl daha bulunurken, bu sezon 25,9 milyon dolar ve gelecek sezon ise 27,7 milyon dolar kazanıyor olacak.

Williams ise uzun zamandır şampiyonluk adayı takımlar için uygun fiyatlı bir uzun opsiyonu olarak görülüyor. 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 12,4 milyon dolar ve gelecek sezon ise 13,3 milyon dolar alacağı bulunuyor.

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