Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?

Farklı yerlere dağılmış karakterler tekrar Bongomia'ya döner ve bir aile birleşmesi gerçekleşir. Döndüklerinde Kalesh'i tahtta bulan Prens ve diğer aile üyeleri bu durumu umursamaz, hepsi tahtın sorumluluğundan kurtulduğuna sevinmiş gibidir. Bir yandan da Anarkhia ile Csillia arasında bir soğuk savaş başlar. Phillip ile Hasharia'nın düğününde Bongomia'lılar ile Saksonyalılar tanışır. Düğüne gerçekleşen baskın ise herkesi şoke edecektir.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye'nin ilk yerleşik 'Virtual Production' stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisi 'Prens' ikinci sezonuyla yayında.





"Prens" dizisinin 3. sezonunun 2025 yılının Şubat ayı sonlarına doğru izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Macarlara karşı elde edilen zaferin ardından Prens, bu başarıyı kutlayarak zafer sarhoşluğuna dalar. Ancak bu sırada Kuzey'den bir elçi saraya gelir.

İsveç Kralı'nın çağrısıyla, Prens, Vikingler Diyarı'na doğru heyecan dolu bir yolculuğa çıkmaya karar verir.

Yolda karşılaştığı korsanların teklifi, bu maceranın beklenildiği gibi kolay geçmeyeceğini gösterir. Aynı zamanda, Bongomya'da da durumlar karmaşık hale gelir; bu da Prens'in yaşadığı zorlu macerayı daha da heyecan verici bir hale getirir