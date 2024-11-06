Haber Tarihi: 06 Kasım 2024 12:42 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 12:42

Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?

Prens 2. Sezon, 9 Nisan 2024'te BluTV'de yayınlanmaya başladı ve izleyicilerle buluştu. İlk sezonun başarısını yakalayan dizi, yeni sezonda da eğlenceli ve absürt hikayeleriyle izleyicileri ekranlara kitlemeye devam ediyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?
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Prens dizisi ilk sezonundan sonra şimdi de 2. sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Prens'in 2. sezon tarihi merakla araştırılıyor. Peki, Peki, Prens 2. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Farklı yerlere dağılmış karakterler tekrar Bongomia'ya döner ve bir aile birleşmesi gerçekleşir. Döndüklerinde Kalesh'i tahtta bulan Prens ve diğer aile üyeleri bu durumu umursamaz, hepsi tahtın sorumluluğundan kurtulduğuna sevinmiş gibidir. Bir yandan da Anarkhia ile Csillia arasında bir soğuk savaş başlar. Phillip ile Hasharia'nın düğününde Bongomia'lılar ile Saksonyalılar tanışır. Düğüne gerçekleşen baskın ise herkesi şoke edecektir.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye'nin ilk yerleşik 'Virtual Production' stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisi 'Prens' ikinci sezonuyla yayında.

Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?

"Prens" dizisinin 3. sezonunun 2025 yılının Şubat ayı sonlarına doğru izleyiciyle buluşması bekleniyor.
Macarlara karşı elde edilen zaferin ardından Prens, bu başarıyı kutlayarak zafer sarhoşluğuna dalar. Ancak bu sırada Kuzey'den bir elçi saraya gelir.

İsveç Kralı'nın çağrısıyla, Prens, Vikingler Diyarı'na doğru heyecan dolu bir yolculuğa çıkmaya karar verir.

Yolda karşılaştığı korsanların teklifi, bu maceranın beklenildiği gibi kolay geçmeyeceğini gösterir. Aynı zamanda, Bongomya'da da durumlar karmaşık hale gelir; bu da Prens'in yaşadığı zorlu macerayı daha da heyecan verici bir hale getirir

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