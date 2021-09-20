Okaka: "F.Bahçe maçında ilk golümü attım, mutluyum"

Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okaka: 'F.Bahçe maçında ilk golümü attım, mutluyum'
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20 Eylül 2021 00:09
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Stefano Okaka, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Stefano Okaka attığı golle ilgili olarak "Başakşehir formasıyla ilk golümü attım ve mutluyum." yorumunu yaptı.

İtalyan golcü ayrıca "Zorlu bir maç oldu. Dört maç kaybettikten sonra puana ihtiyacımız varken golüm çok değerliydi. Takımın reaksiyonu da çok önemliydi. Öz güven yakaladık, çıkış yakalayacağız. Biz iyi bir takımız." dedi.


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