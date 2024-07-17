Oğuz Aydın transferindeki gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın ile ilgili flaş bir gerçeğe ulaşıldı. Yıldız futbolcunun, en başından beri Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'yi istediği ortaya çıktı. Genç futbolcunun, bunun için büyük bir uğraş sarf ettiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın transferindeki gerçek ortaya çıktı
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17 Temmuz 2024 09:03
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 09:48
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Oğuz Aydın, önceki gün sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe, 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferinin tamamlanmasının ardından başka bir gerçek de ortaya çıktı. Galatasaray'ın da transfer etmek istediği 23 yaşındaki yıldız hakkında flaş bir gerçeğe ulaşıldı.

GALATASARAY'A HİÇ EVET DEMEDİ

Buna göre 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, en başından beri Fenerbahçe'ye gitmek istediği öğrenildi. Bu yüzden Oğuz Aydın'ın, transfer görüşmeleri sırasında Galatasaray Yönetimi'ne, 'Evet' demediği bildirildi.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYORDU

Aydın'ın, bu sebepten dolayı da Alanya ekibine sürekli olarak Fenerbahçe'ye gitmek için bastırdığı belirtildi. İşin sonunda da genç oyuncunun istediği oldu.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 maçta forma giyen Oğuz Aydın, 13 gol atarken takımına 8 asistlik katkı sundu.

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