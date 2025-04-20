Oğuz Aydın için İngiltere'den geliyorlar!

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın Kayserispor maçında genç Oğuz Aydın'ı izlemek için Kadıköy'e geleceği öğrenildi. Performansı ile göz dolduran milli yıldız hakkında verilecek rapor doğrultusunda Fener'in kapısının çalınacağı öne sürülüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın için İngiltere'den geliyorlar!
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20 Nisan 2025 11:28
Son güncelleme 20 Nisan 2025 11:31
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Oğuz Aydın gösterdiği performans ile birçok Avrupa devinin dikkatini çekti. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın milli yıldızı yakından takip ettiği belirtiliyor. İngiliz kulübünün yetkililerinin 24 yaşındaki futbolcu için daha detaylı bilgiler istediği öne sürülüyor.

Bu doğrultuda Everton'da Oğuz için rapor tutulması görüşü hakim. Bugün oynanacak Kayserispor maçında genç kanat oyuncunu İngiliz takımının scout ekibinin analiz edeceği söyleniyor.

Analizin olumlu olması halinde Everton'ın sezon sonunda Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Oğuz'u sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda bonservis beklentisinin en az 20 milyon Euro olduğu kaydediliyor. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aydın, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

MİLLİ FORMAYLA 3 ASİST ÜRETTİ

Oğuz, Milli Takım'la oynadığı Uluslar Ligi'ndeki Macaristan maçlarında şov yapmıştı. 24 yaşındaki yıldız 2 maçta 3 asist üretti.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 23 maça çıkan Oğuz Aydın, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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