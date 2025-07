Oğulcan Çağlayan'dan Trabzonspor için mesaj

Kocaelispor'un golcü oyuncusu Oğulcan Çağlayan, hazırlık maçında Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.Adana Demirspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası konuşan Oğulcan Çağlayan, takımın kamp sürecinin iyi geçtiğini ve yeni transferlerle hızlı uyum sağladıklarını söyledi. Petkovic transferini değerlendiren golcü oyuncu, "Rekabet her zaman bizi geliştirir." dedi. Adana Demirspor'un durumuna üzüldüğünü belirten Çağlayan, Süper Lig'de taraftarın güvenine performansıyla karşılık vermek istediğini vurguladı. Trabzonspor maçı için sabırsızlandığını da ifade etti."İYİ BİR UYUM YAKALADIK"Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğulcan Çağlayan, "Çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar ile beraber uyum içerisindeyiz. İyi bir uyum yakaladık. Geçen seneki başarımızın en büyük sırlarından bir tanesi takım arkadaşlığımız ve uyumumuzu. Yeni gelen arkadaşlarımız ile hemen uyum yakaladık. Hazırlık maçımız ile ilgili de Adana Demirspor'a gerçekten üzülüyorum. Ne yazık ki ülkemizin en büyük sorunu. Kulüpler ve başkanlar dönem dönem başarı yakalamak ve ismini duyurmak için hamleler yapıyorlar ve ceremesini taraftar ve kulüpler çekiyor. İnşallah Adana Demirspor da yeniden eski günlerini yakalar. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bizim için de iyi bir hazırlık maçı oldu. Bizimkiler de iyi bir mücadele gösterdi. Bu kamp dönemlerini iyi geçirip lige hazırlıklı olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.PETKOVIC YORUMUBruno Petkovic transferini değerlendiren Çağlayan, "Rekabet her zaman bizi ileriye taşıyacak. Geçtiğimiz sezon da üçüncü isim diyorlardı ama durum farklı gelişti. Bu sene de transferler tabi ki olacak. Rekabete gireceğiz. Sahada en büyük katkıyı hepimiz vereceğiz. Hocamızın kararı doğrultusunda hepimiz devam edeceğiz.Selçuk Hoca'nın gelmesi ile birlikte yaptığımız telefon görüşmeleri, taraftarın sevgisi, bunların hepsi birleşince burada kalmam daha doğru oldu. İnşallah taraftarımızın sevgisine ve hocamızın güvenine Süper Lig'de göstereceğim performans ile cevap vereceğim. Benim taraftardan geçtiğimiz sene de bir talebim olmamıştı bu sene de olmayacak. Nasıl iyi geçen sene iyi olduğumda alkışlayıp kötü olduğumda eleştirdilerse aynı şekilde sırtlayacağım. Onları çok seviyorum. İnşallah performansım ile beni alkışlamalarını sağlayacağım" dedi.TRABZONSPOR İÇİN MESAJLig fikstürünü değerlendiren Çağlayan, "Her maç zor. Trabzonspor maçı için ben de sabırsızlanıyorum. Orada geçtiğimiz yıllarda gol atmıştım. İnşallah Kocaelispor forması ile daha anlamlı olacak benim için. Taraftarın 16 yıllık özlemi vardı. Bu bayrağı buraya çıkardık inşallah daha ileri götürmeyi başarırız." şeklinde konuştu. [Kocaeli Gazetesi]