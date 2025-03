Öğretmeninin 'Sende ışık var' dediği öğrenci boccede madalyaya doymuyor

Siirt'te yaşayan 16 yaşındaki İrem Nur Anık, ortaokuldayken beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle başladığı boccede başarıdan başarıya koşuyor.



Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Anık, 4 yıl önce okul sporlarında isabetli atışları nedeniyle "Sende ışık var" diyen beden eğitimi öğretmeni tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bocce takımına yönlendirildi.



Takıma uyum sağlayan Anık, kısa sürede kendisini geliştirerek katıldığı müsabakalarda başarılar sağladı.



2023'te Türkiye Petank Şampiyonası'nda "yıldız tekler" kategorisinde altın madalya kazanarak milli takıma seçilen Anık, Volo Türkiye Şampiyonası'nda "yıldız kız" kategorisinde, Altın Nokta Türkiye Şampiyonası'nda, Genç Kadın Basamak Türkiye Şampiyonası'nda ve Genç Kadın Altın Nokta Türkiye Şampiyonası'nda aynı başarıyı gösterirken, 2024'te İsviçre'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Petank Şampiyonası'nda da altın madalyanın sahibi oldu.



5 kez Türkiye ve 1 kez de Avrupa birincisi olan Anık, ayrıca Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında çok sayıda ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti.



Anık, başarılarına yenilerini eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.



- "Gittiğim her maçta azmimle derece elde ettim"



İrem Nur Anık, AA muhabirine, ortaokulda bocce seçmelerinde derece yapması üzerine beden eğitimi öğretmeninin, yeteneğini keşfederek "Sende ışık var." dediğini söyledi.



Köyde yaşadığı için sürekli merkeze gidip gelemediğini ifade eden Anık, lisedeyken bocceye başladığını belirtti.



Bocce branşını severek sürdürdüğünü anlatan Anık, hafta içi okul sonrası hafta sonu da tam gün antrenman yaptığını belirterek, "İlk maçımda 182 sporcu içerisinde altın madalya kazandım. Sonra altı noktada Türkiye üçüncüsü oldum. Ardından Türkiye şampiyonu oldum. Gittiğim her maçta azmimle derece elde ettim. Çünkü çok çalışıyordum." dedi.



Ailesinin her zaman yanında olduğunu, kendisini desteklediğini belirten Anık, üç kez milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandığını, İsviçre ve 2 kez İspanya'da düzenlenen organizasyonlardan madalya ile döndüğünü kaydetti.



Anık, bocceye başladığında önyargılarla karşılaştığını anlatarak, şunları söyledi:



"Başarabilirim dediğimde de 'Çok hayalperestsin.' denildi. Her zaman zirveyi hedefledim. İnandıkça, istedikçe başarabiliyorum. Sadece idman yapmıyorum, hatalarımı görmeye, nerede yanlış yaptığıma da dikkat ediyorum. Başarı kolay elde edilmiyor."



- 4 yılda 6'sı altın 17 madalya kazandı



5 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği, 7 Türkiye üçüncülüğünün yanı sıra Avrupa'da birincilik, ikincilik ve üçüncülük olmak üzere 4 yılda 17 madalya kazandığını ifade eden Anık, yeni şampiyonalara hazırlandığını vurgulayarak, "Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Önümüzde Raffa Dünya Şampiyonası da var. Hedefim her zaman en iyisi olmak. En iyisi olana kadar da çalışmaya devam edeceğim. Kürsüde Türk bayrağının dalgalanması, birincilikle İstiklal Marşı'nın okutulmasını çok istiyorum." diye konuşu.



- Takım arkadaşı Hatice Dilek: "İrem ile gurur duyuyorum"



İrem Nur Anık'ın takım arkadaşı Hatice Dilek de 4 yıldır bocce ile ilgilendiğini ve İrem'in azim ve yeteneğini örnek aldığını söyledi.



Dilek, İrem'in kendisinden sonra bu branşa başladığını anlatarak, "Ona, 'Yapamazsın.' dediler. O üstesinden gelebildi. Hatta ilk senede Türkiye Şampiyonası'nda gittiğimizde İrem gelmemişti. O zaman çok hırslanmıştı. Bir sonraki yıl şampiyon oldu. İrem ile gurur duyuyorum. Ben de milli forma giymeyi hedefliyorum. İnşallah beraber milli takıma gideriz." ifadelerini kullandı.



Antrenör Mesut Eryeşil ise İrem Nur Anık'ın çok yetenekli ve azimli bir sporcu olduğunu, katıldığı her yarışmada derece almasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, yetenekli sporcuları desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.