Galatasaray, Etebo transferini bu videoyla duyurdu!



- "Sahaya çıkacağım zaman en iyisini vereceğimden emin olun."pic.twitter.com/cJnruYlk9Z



— Sporx (@sporx) September 9, 2020

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, kendisini bir yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı.İmza töreni Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımıyla gerçekleşti."Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile Başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim."