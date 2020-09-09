Oghenekaro Etebo: "Şampiyonlukta görüşmek üzere"

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Oghenekaro Etebo: 'Şampiyonlukta görüşmek üzere'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2020 21:50
Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, kendisini bir yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımıyla gerçekleşti.

İmza sonrası Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Etebo şu ifadeleri kullandı:

"Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile Başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için