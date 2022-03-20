Nwakaeme yoksa Trabzon da yok!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un 30. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olduğu maçta, takımın yıldız ismi Anthony Nwakaeme'nin etkisizliği dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme yoksa Trabzon da yok!
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20 Mart 2022 14:23
Lider Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybettiği maçın ardından son haftaların formda ismi Anthony Nwakaeme'nin etkisiz performansı gündem oldu.

Ligde 11 gol, 10 asistle en çok skor katkısı gösterdiği sezonu geçiren Nwakaeme, son haftalardaki müthiş performansına Rize'de ara verdi. Nijeryalı yıldız susunca, Fırtına da durdu. Öyle ki Bordo-Mavili takımın bu sezon puan kaybı yaşadığı 9 maçın 3'ünde Nwakaeme sakattı. Diğer 6 maçın 4'ünde ise tecrübeli futbolcu ne gol attı, ne de asist yapabildi.

Nwakaeme, sadece Galatasaray ve Fenerbahçe beraberliklerinde birer kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki kanat oyuncusunun gol attığı 10 lig maçında Fırtına 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan Türkiye kariyerinde ilk kez bir Rize maçında skora etki edemeyen Nwakaeme, Yeşil-Mavili takıma rakip olduğu 7. maçta ilk yenilgiyi gördü. Daha önceki 6 maçın hepsini Bordo-Mavililer kazanmıştı
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